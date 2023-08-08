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Altay belirsizliği

Fenerbahçe'de Altay Bayındır belirsizliği devam ediyor. Takıma yabancı bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, henüz bu konuda somut bir adım atmadı. Bu sebeple Altay'ın da ayrılmasına izin verilmiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu nedenle moralinin bozuk olduğu ve "artık ne olacaksa olsun. Önüme bakmak istiyorum" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Altay belirsizliği
Fenerbahçe'de Altay Bayındır belirsizliği devam ediyor. Takıma yabancı bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, henüz bu konuda somut bir adım atmadı. Bu sebeple Altay'ın da ayrılmasına izin verilmiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu nedenle moralinin bozuk olduğu ve "artık ne olacaksa olsun. Önüme bakmak istiyorum" dediği iddia edildi.
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