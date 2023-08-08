Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Milan 'Yetmez' dedi Fenerbahçe rakam yükseltti! İşte son Krunic teklifi

TRANSFER HABERİ | Milan 'Yetmez' dedi Fenerbahçe rakam yükseltti! İşte son Krunic teklifi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak uzun süredir transfer gündeminde yer alan Milan'ın yıldız futbolcusu Krunic ile ilgili kritik bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncuyla takımı güçlendirirken, takviyelerine de devam edecek.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Kanaryanın kadrosuna katmak istediği bu isimlerden biri de Serie A devi Milan'da forma giyen Rade Krunic...

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

29 yaşındaki orta sahayla yıllık 3.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini ise ikna etmek için daha önce yaptığı teklifi yükseltti.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO

Krunic için Milan'a ilk olarak 5 milyon euro öneren Fenerbahçe, ardından teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Ancak bu rakam da Çizme ekibi tarafından kabul görmeyince, dün fiyat artırıldı ve 8 milyon euro teklif edildi.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Milan ise 10 milyon euro'da diretiyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Milan'ın daha fazla direnemeyecek.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Çünkü Boşnak oyuncu da Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Bu sebeple transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Kanarya'nın son olarak ise Boşnak yıldız Rade Krunic ile ilgilenmesi büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olan futbolcu çok yönlü olarak sahada görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Rade Krunic merkez orta saha olmasının yanı sıra on numara ve ön libero olarak forma terletebiliyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi

Futbolcunun bu özelliğinin Fenerbahçe'ye transferinde önemli bir unsur olduğu aktarılıyor.

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