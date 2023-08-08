TRANSFER HABERİ | Milan 'Yetmez' dedi Fenerbahçe rakam yükseltti! İşte son Krunic teklifi

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncuyla takımı güçlendirirken, takviyelerine de devam edecek.
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncuyla takımı güçlendirirken, takviyelerine de devam edecek.
29 yaşındaki orta sahayla yıllık 3.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini ise ikna etmek için daha önce yaptığı teklifi yükseltti.
SON TEKLİF 8 MİLYON EURO
Krunic için Milan'a ilk olarak 5 milyon euro öneren Fenerbahçe, ardından teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.
Ancak bu rakam da Çizme ekibi tarafından kabul görmeyince, dün fiyat artırıldı ve 8 milyon euro teklif edildi.
Milan ise 10 milyon euro'da diretiyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Milan'ın daha fazla direnemeyecek.
Çünkü Boşnak oyuncu da Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.
Bu sebeple transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak ise Boşnak yıldız Rade Krunic ile ilgilenmesi büyük yankı uyandırdı.
Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olan futbolcu çok yönlü olarak sahada görev alabiliyor.
Rade Krunic merkez orta saha olmasının yanı sıra on numara ve ön libero olarak forma terletebiliyor.
Futbolcunun bu özelliğinin Fenerbahçe'ye transferinde önemli bir unsur olduğu aktarılıyor.