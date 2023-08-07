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FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'nin gündemine aldığı milli futbolcu Merih Demiral, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:25
FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bizzat arayarak takıma çağırdığı Merih Demiral, tercihini Inter'den yana kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; milli futbolcu, Milano ekibiyle büyük oranda anlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Inter, Atalanta ile bonservis pazarlığı yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Anlaşma sağlandığı an Merih Demiral imzayı atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

1.90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı.

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