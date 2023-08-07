FENERBAHÇE HABERLERİ - Merih Demiral transfer tercihini yaptı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bizzat arayarak takıma çağırdığı Merih Demiral, tercihini Inter'den yana kullandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bizzat arayarak takıma çağırdığı Merih Demiral, tercihini Inter'den yana kullandı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; milli futbolcu, Milano ekibiyle büyük oranda anlaştı.
Inter, Atalanta ile bonservis pazarlığı yapıyor.
Anlaşma sağlandığı an Merih Demiral imzayı atacak.
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.
Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı.
Merih'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...