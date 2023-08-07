FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli takım kadrosunu Dzeko, Tadic, Kent, Mert Müldür, Syzmanski gibi önemli isimlerle güçlendirmişti.
Sezonu Avrupa'da açan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Zimbru'yu eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.
Sarı-lacivertliler kadroya takviye çalışamalarına ise aralıksız devam ediyor.
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacak isimleri de netleştiriyor.
Kartal, takımdaki genç isimlerin tecrübe kazanması için en az 5'inin kiralanmasını istedi. İşte o oyuncular...
Burak Kapacak
Melih Bostan
Barış Sungur