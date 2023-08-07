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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan en az 5'inin kiralık gönderilmesini istedi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 11:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Sarı-lacivertli takım kadrosunu Dzeko, Tadic, Kent, Mert Müldür, Syzmanski gibi önemli isimlerle güçlendirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Sezonu Avrupa'da açan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Zimbru'yu eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Sarı-lacivertliler kadroya takviye çalışamalarına ise aralıksız devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacak isimleri de netleştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Kartal, takımdaki genç isimlerin tecrübe kazanması için en az 5'inin kiralanmasını istedi. İşte o oyuncular...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Emir Ortakaya

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Çağtay Kurukalıp

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Yiğit Efe Demir

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Yusuf Kocatürk

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Emre Demir

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! 5 isim kiralık gidecek

Arda Çağdaş

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