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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, önemli transferlere imzasını attı. Sarı-lacivertli takımı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, tecrübeli hocayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

ENDER BİLGİN - İSMAİL KARTAL'I BEKLEYEN TEHLİKE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlara oranla daha akılcı transferler yaparak, kadro kalitesi ve derinliğini geliştirme yolunda önemli adımlar attı. Rakip güçsüz olsa da ilk iki resmi maç, kurulan takımın potansiyelini gösteren sinyalleri fazlasıyla verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Elbette yeni ekibin gerçek seviyesine ulaşabilmesi için zaman ve sabır gerekecek. Ayrıca hala orta saha, kanat ve kaleye transfer beklendiğini de göz ardı etmeyelim. Buraya kadar her şey olumlu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Olumsuzluk, İsmail hocanın üzerine kurgulanan "Acaba becerebilir mi?" kulisinde. Camiada çokça dillendirilen bu endişe, sezonun ilk bölümünde aşılması gereken en büyük handikap olarak görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Aslında bu senaryonun benzerini geçen yıl Okan Buruk örneğinde de yaşamıştık. Bu defa daha da güçlü bir direnç göreceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

İsmail hocanın önceki iki Fenerbahçe deneyimi başarısız olarak damgalanabilir mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Ama Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan teknik adamın, şampiyonluk apoleti olmaması Okan hocanın yaşadıklarını bile gölgeleyecek bir kulis imkânı yaratacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

İşte bu noktada hocanın yapacağı en doğru şey, kulaklarını dış dünyaya kapatarak işine odaklanmak ve iyi saha sonuçları almak olmalı. Takımın oturma sürecinde kimi zaman oyun değilse bile, skor tatmin etmeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den İsmail Kartal yorumu!

Okan Buruk'u geçen sene ipten alan bu detay olmuştu. Eleştirilerde "insaf" beklemek gerektiğini de söyleyeceğim ama futbol coğrafyamızda o "insaf" kaybolalı çok oldu ne yazık ki!

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