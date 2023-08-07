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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Sezon öncesi Fenerbahçe'ye transfer olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, eski takımı Inter'i pişman etti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 14:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

İtalya Serie A devi Inter'de, Edin Dzeko pişmanlığı yaşanıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Lukaku ve Dzeko'yla yollarını ayıran Inter, şu ana kadar sadece Thuram'ı kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Hücum gücü azalan Inzaghi ise yönetimden şikayetçi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Çizme medyası, Inzaghi'nin Dzeko'yu tutmadığına pişman olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

EDIN DZEKO KİMDİR?

17 Mart 1986 tarihinde Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Profesyonel futbol kariyerine Zeljeznicar altyapısında başladı. Sırasıyla Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

1.93 cm boyundaki Dzeko, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Dzeko, 129 karşılaşmaya çıktı ve 64 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Dzeko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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