FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko Inter'i pişman etti!

Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
İtalya Serie A devi Inter'de, Edin Dzeko pişmanlığı yaşanıyor...
Lukaku ve Dzeko'yla yollarını ayıran Inter, şu ana kadar sadece Thuram'ı kadrosuna kattı.
Hücum gücü azalan Inzaghi ise yönetimden şikayetçi.
Çizme medyası, Inzaghi'nin Dzeko'yu tutmadığına pişman olduğunu duyurdu.
EDIN DZEKO KİMDİR?
17 Mart 1986 tarihinde Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Zeljeznicar altyapısında başladı. Sırasıyla Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giydi.
1.93 cm boyundaki Dzeko, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Dzeko, 129 karşılaşmaya çıktı ve 64 gole imzasını attı.
Dzeko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...