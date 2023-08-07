Beşiktaş Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un, 3. eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri takımların belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.