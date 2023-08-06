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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Menajerine ilk teklif iletildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, İtalyan yıldız Jorginho için çalışma başlattı. Arsenal’den ayrılmayı planlayan orta saha için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngilizlere oyuncunun şartlarını sordu... Menajerine de ilk teklif iletildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenebahçe, gözünü bir dünya yıldızına dikti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Jorginho'nun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Krunic ve Dominguez için istenen bonservis bedellerinin 15 milyon euro'yu buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Yönetimden bazı isimler; "Bu paraları vereceksek bari büyük bir isme yönelelim" dedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Bu sözler, İtalyan yıldızın listeye girmesindeki en büyük etken oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Teknik direktör İsmail Kartal'dan onay alındıktan sonra 31 yaşındaki orta saha için Arsenal'in kapısı çalındı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

TEKLİFE CEVAP BEKLENİYOR
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine Jorginho'nun şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Yönetim, olumlu bir yanıt alınca oyuncunun menajeriyle irtibata geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Jorginho'ya teklif iletildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Şimdi İtalyan yıldızdan gelecek yanıt bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Tecrübeli futbolcu, Arsenal'in yeni sezon planlamasında yer almadığı için bu yaz takımdan ayrılmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Jorginho, şimdi gelen teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

İtalyan orta saha, bir hafta içerisinde Fenerbahçe'ye cevabını iletecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe büyük oynuyor! Jorginho için harekete geçildi

Arsenal'ın yanı sıra Verona, Sambonifacese, Napoli ve Chelsea'de forma giydi.

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