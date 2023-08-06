Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuşmaya hazırlanıyor.
Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuşmaya hazırlanıyor.
Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri tamamlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Kanarya'da sağ kanat, orta saha ve kaleci transferlerinin ardından kadroya son şekil verilecek.
Kanat mevkisi için Cengiz Ünder'i liste başında tutan yönetim, orta saha bölgesinde Krunic ve Dominguez isimleri üzerinde tutuyor.
Kaleci bölgesine de büyük önem veren sarı-lacivertliler, o mevkiye nokta atışı yapmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi planlıyor.
LIVAKOVIC ISRARI!
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Hırvat eldiven Livakovic'in transferi için büyük uğraş veriyor.
Uzun süredir sarı-lacivertli ekibin listesinde olan yıldız kaleci Dominik Livakovic hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb, oyuncu için net kararını verdi.
SERBEST KALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldivenin bonservisi için 10 milyon euro talep ediyor.
Buna göre Fenerbahçe, şartları zorlayarak yıldız kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
TAKIMDAN AYRILMAYI KAFAYA KOYDU!
Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dinamo Zagreb'in kaptanı Dominik Livakovic, bu yaz Hırvatistan'dan ayrılmak istiyor.
ÖNEMLİ TALİPLERİ VAR!
Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte Sevilla, Almeira, Celtic ve Al Nassr'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.
EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!
Birçok talibi bulunan Livakovic transferinde en güçlü adayın sarı-lacivertli takım olduğu belirtiliyor.
AYRILIK TARİHİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız file bekçisinin takımdan ayrılacağı tarih belli oldu.
Dominik Livakovic'in artık kulübüne veda edip Fenerbahçe için Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.
Gözler bu anlamda Hırvat kaleciye dönerken Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'in gidişi tarihini de belirledi.
Milliyet'in Index HR'den derlediği habere göre; Hırvat ekibi, Livakovic'in 15 Ağustos'tan sonra takımdan ayrılmasına izin verecek ve başarılı kaleci, büyük bir aksilik olmaması durumunda Türkiye'nin yolunu tutarak Fenerbahçe formasını sırtına geçirecek.
Dominik Livakovic 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.