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Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kaleci transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yoğun bir uğraş veren yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Dinamo Zagreb'in inadını kırıldı ve Livakovic'in artık Türkiye'ye gelerek yeni takımına imza atması bekleniyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları ve transfer tarihi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 18:50
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuşmaya hazırlanıyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri tamamlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Kanarya'da sağ kanat, orta saha ve kaleci transferlerinin ardından kadroya son şekil verilecek.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Kanat mevkisi için Cengiz Ünder'i liste başında tutan yönetim, orta saha bölgesinde Krunic ve Dominguez isimleri üzerinde tutuyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Kaleci bölgesine de büyük önem veren sarı-lacivertliler, o mevkiye nokta atışı yapmayı amaçlıyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Fenerbahçe yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi planlıyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

LIVAKOVIC ISRARI!
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Hırvat eldiven Livakovic'in transferi için büyük uğraş veriyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Uzun süredir sarı-lacivertli ekibin listesinde olan yıldız kaleci Dominik Livakovic hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb, oyuncu için net kararını verdi.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

SERBEST KALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldivenin bonservisi için 10 milyon euro talep ediyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Buna göre Fenerbahçe, şartları zorlayarak yıldız kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

TAKIMDAN AYRILMAYI KAFAYA KOYDU!
Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dinamo Zagreb'in kaptanı Dominik Livakovic, bu yaz Hırvatistan'dan ayrılmak istiyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

ÖNEMLİ TALİPLERİ VAR!
Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte Sevilla, Almeira, Celtic ve Al Nassr'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!
Birçok talibi bulunan Livakovic transferinde en güçlü adayın sarı-lacivertli takım olduğu belirtiliyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

AYRILIK TARİHİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız file bekçisinin takımdan ayrılacağı tarih belli oldu.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Dominik Livakovic'in artık kulübüne veda edip Fenerbahçe için Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Gözler bu anlamda Hırvat kaleciye dönerken Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'in gidişi tarihini de belirledi.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu

Milliyet'in Index HR'den derlediği habere göre; Hırvat ekibi, Livakovic'in 15 Ağustos'tan sonra takımdan ayrılmasına izin verecek ve başarılı kaleci, büyük bir aksilik olmaması durumunda Türkiye'nin yolunu tutarak Fenerbahçe formasını sırtına geçirecek.

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