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Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bir süredir Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez'in transferiyle yakından ilgileniyor. Kanarya'da futbolcunun transfer durumu büyük merakla takip edilirken son olarak futbolcudan sarı-lacivertlilere üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 14:38
Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Sarı-lacivertlilerin son olarak transferiyle yakından ilgilendiği isimlerden birisinin de Nicolas Dominguez olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Futbolcunun transfer durumu ile ilgili gelişmeler, sarı lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Oyuncunun transferinde son olarak ise Fenerbahçe beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Yaşanan gelişmeleri İtalyan basınından La Gazetta della Sport duyurdu.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde işinin zor olduğunu aktardı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Yer alan haberde Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için 15 milyon euro'dan aşağıya inmediğini ve Fenerbahçe'nin de bu miktara çıkmadığını yazdı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer gündeminde olan Krunic için de Milan 10-15 milyon euro arasında bir bonservis talep etttiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nicolas Dominguez futbola Arjantin'in Velez takımının altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Ardından Velez Sarsfield'in A takımına yükseldi.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

25 yaşındaki merkez orta sahanın Avrupa serüveni ise İtalya'nın Bologna ekibine transferi ile gerçekleşti.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Dominguez 2019 yazında ise eski kulübü Velez'e kiralık olarak gitti.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

2020 kış transfer döneminde ise Bologna'ya kiralıktan geri döndü.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, önlibero pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.

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