Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak transferiyle yakından ilgilendiği isimlerden birisinin de Nicolas Dominguez olduğu biliniyor.
Futbolcunun transfer durumu ile ilgili gelişmeler, sarı lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.
Oyuncunun transferinde son olarak ise Fenerbahçe beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldı.
Yaşanan gelişmeleri İtalyan basınından La Gazetta della Sport duyurdu.
La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde işinin zor olduğunu aktardı.
Yer alan haberde Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için 15 milyon euro'dan aşağıya inmediğini ve Fenerbahçe'nin de bu miktara çıkmadığını yazdı.
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer gündeminde olan Krunic için de Milan 10-15 milyon euro arasında bir bonservis talep etttiği vurgulandı.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nicolas Dominguez futbola Arjantin'in Velez takımının altyapısında başladı.
Ardından Velez Sarsfield'in A takımına yükseldi.
25 yaşındaki merkez orta sahanın Avrupa serüveni ise İtalya'nın Bologna ekibine transferi ile gerçekleşti.
Dominguez 2019 yazında ise eski kulübü Velez'e kiralık olarak gitti.
2020 kış transfer döneminde ise Bologna'ya kiralıktan geri döndü.
Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, önlibero pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.