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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ekambi son düzlükte

Lyon’la el sıkışan Fenerbahçe, Ekambi’yle de yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Oyuncuya son olarak yıllık 2.75 milyon Euro maaş önerildi. Anlaşma çok yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ekambi son düzlükte

Hücum hattını güçlendirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın listesinde bulunan Karl Toko Ekambi için Fransa'ya çıkarma yapmış ve Lyon'la masaya oturmuştu. Fransız ekibiyle 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan sarı-lacivertliler, Kamerunlu oyuncuyla ise anlaşamamıştı.

YEŞİL IŞIĞI YAKTI

Dün gelen haberlere göre ise sarı-lacivertliler, Ekambi ile anlaşmaya yaklaştı. Suudi Arabistan'dan talipleri olan oyuncu, ilk etapta Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'luk maaşı kabul etmedi. Yönetim ardından fiyat artırdı ve teklifini 2.75 milyon euro'ya yükseltti ve artı bonus sözü de verildi. Ekambi bu teklife yeşil ışık yaktı. Anlaşma yakın.

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