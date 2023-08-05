TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.
Hem 8+3 kuralı hem de savunma kalitesini artırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Merih Demiral'la ilk teması kurdu.
Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuyu arayan ilk isim ise İsmail Kartal oldu.