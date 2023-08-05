TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

"GEL ŞAMPİYON OLALIM"

Kartal'ın milli futbolcuyla yaptığı görüşmede; "Sen bizim evladımızsın. Seni kadroda görmeyi çok isterim. Eğer İnter'le anlaşma durumun yoksa yuvana dön. Gel birlikte bu sezon Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa taşıyalım" dediği öğrenildi.



