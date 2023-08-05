Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Son dakika spor haberi: Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, altyapısından yetişen Merih Demiral’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör İsmail Kartal, transferini özellikle istediği yıldız futbolcuyu arayarak Fenerbahçe'ye çağırdı. İşte o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Hem 8+3 kuralı hem de savunma kalitesini artırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Merih Demiral'la ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuyu arayan ilk isim ise İsmail Kartal oldu.

TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

"GEL ŞAMPİYON OLALIM"
Kartal'ın milli futbolcuyla yaptığı görüşmede; "Sen bizim evladımızsın. Seni kadroda görmeyi çok isterim. Eğer İnter'le anlaşma durumun yoksa yuvana dön. Gel birlikte bu sezon Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa taşıyalım" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Merih Demiral'a Fenerbahçe'den flaş çağrı!

Merih'in ise İsmail Kartal'a "Inter'le anlaşamazsam ve Türkiye'ye dönme kararı alırsam bu kesinlikle Fenerbahçe olacaktır" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Gasperini ile sorun yaşayan Merih takımdan kesin olarak ayrılacak.

DİĞER
Ufuk Özkan’dan hayranlarını mutlu eden haber geldi! Siroz olan Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu!
Bir 'dizi' skandal! 'Atatürk kırmızı çizgimiz' dediler skandalı manşetine taşıyamadılar
Aslan'ın planı ortaya çıktı! İşte teklif yaplacak o isim
İkinci Tadic savaşı yolda! F.Bahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc...
Fenerbahçe'den imza gösterisi! Görülmemiş tören...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bilal Erdoğan'dan 'Malazgirt' mesajı
Bilsem 1. 2. 3. sınıf sınav sonucu sorgula 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:09
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:08
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! 01:08
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... 01:08
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti 01:08
Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! 01:08
Daha Eski
Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli 01:08
Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu 01:08
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:08
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:05
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! 01:01
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... 00:59