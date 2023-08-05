Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Son dakika spor haberi: Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Fildişili Pepe için hamle yaptığı iddia edildi. Golcü özellikleri nedeniyle İsmail Kartal’ın Pepe’ye onay verdiği de ifade edildi. Transferde harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Pepe'nin şartlarını sordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Takvim'in haberine göre; Tadic'i kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş'a gol atan Fenerbahçe'nin Pepe'nin şartlarını sorduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Arsenal ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Pepe geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak oynamıştı.

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

28 yaşında ve 1.88 boyunda olan Pepe 37 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 10 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Kanat oynamasına rağmen golcü özellikleri de olan Pepe'nin bu özelliği nedeniyle İsmail Kartal'ın da oyuncuya onay verdiği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Fenerbahçe'nin sağ kanat için Brezilyalı Tete üzerinde de durduğu bilinirken şartların daha uygun olması durumunda Pepe seçeneğini de ön plana çıkarmasının yüksek ihtimal olduğu gelen haberler arasında.

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