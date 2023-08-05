TRANSFER HABERİ: İkinci Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor

Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Tadic'i kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş'a gol atan Fenerbahçe'nin Pepe'nin şartlarını sorduğu ifade edildi.