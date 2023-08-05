Haberler Fenerbahçe Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Altay Bayındır'a sürpriz bir talip çıktı. İngiliz devi Manchester United, başarılı file bekçisine transfer teklifinde bulundu. Altay’ın sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi var. Genç file bekçisinin kararı transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:58
Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha sarı-lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Takvim'in haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Altay Bayındır ise bu teklife henüz bir cevap vermedi.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak sarı-lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sarı-lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Arsenal'in kalbini alıyor! Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti...
Bir 'dizi' skandal! 'Atatürk kırmızı çizgimiz' dediler skandalı manşetine taşıyamadılar
Aslan'ın planı ortaya çıktı! İşte teklif yaplacak o isim
İkinci Tadic savaşı yolda! F.Bahçe ve Beşiktaş aynı ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc...
Merih'e Fenerbahçe'den flaş çağrı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bilal Erdoğan'dan 'Malazgirt' mesajı
Bilsem 1. 2. 3. sınıf sınav sonucu sorgula 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:09
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:08
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! 01:08
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... 01:08
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti 01:08
Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! 01:08
Daha Eski
Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli 01:08
Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu 01:08
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:08
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:05
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! 01:01
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... 00:59