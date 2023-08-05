Flaş gelişme! Manchester United Fenerbahçeli yıldıza teklifte bulundu

Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti.
Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti.
Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha sarı-lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.
Takvim'in haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Altay Bayındır ise bu teklife henüz bir cevap vermedi.