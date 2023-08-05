Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yol ayrımına giden sarı-lacivertli yönetim, bu sayıyı daha da düşürmenin hesaplarını yapıyor.



