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Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirirken bir yandan da yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda iki ismin ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:17
Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yol ayrımına giden sarı-lacivertli yönetim, bu sayıyı daha da düşürmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunurken, en az 2 oyuncu ile daha yol ayrımına gitmek istiyor.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

14 yabancı kuralı olması gerekçesiyle kontenjanda yer açmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Sarı-lacivertliler kaleye, orta sahaya ve kanat mevkine transfer yapmayı planlarken yabancı oyuncu kontenjanında da yer açmak zorunda.


Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

İlk etapta Joao Pedro ve Diego Rossi'nin bileti kesilirken sırada Gustavo Henrique ve Arao'nun yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Takıma yapılan takviyelerde de Türk oyuncu arayışında bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Mert Müldür'ü kadroya dahil etti.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR

Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

BATSHUAYI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir

Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

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