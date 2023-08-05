Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Serdar Dursun'la yollar ayrılıyor.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Serdar Dursun'la yollar ayrılıyor.
Alman ekibi Hertha Berlin'le Serdar için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere...
Üç talibi olan King'den de 2 milyon euro gelir bekleniyor.
Joshua King'e Belçika, Norveç ve İngiltere'den talipler var.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...
JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi.
10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...