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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Serdar Dursun ile Joshua King'in de gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 07:40
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Serdar Dursun'la yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Alman ekibi Hertha Berlin'le Serdar için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere...

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Üç talibi olan King'den de 2 milyon euro gelir bekleniyor.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Joshua King'e Belçika, Norveç ve İngiltere'den talipler var.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 6 milyon euro gelir

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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