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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Gustavo Henrique'nin menajeri konuştu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için menajeri Luis Augusto konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Menajer Augusto, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak. Şu anda ne bize ne de kulübe gelmiş resmi bir teklif yok" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Henrique Fenerbahçe'de, 2022 yazında Flamengo'dan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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