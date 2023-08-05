FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Menajer Augusto, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak. Şu anda ne bize ne de kulübe gelmiş resmi bir teklif yok" dedi.