FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye talip yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için menajeri Luis Augusto konuştu.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için menajeri Luis Augusto konuştu.
Menajer Augusto, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak. Şu anda ne bize ne de kulübe gelmiş resmi bir teklif yok" dedi.
Henrique Fenerbahçe'de, 2022 yazında Flamengo'dan transfer oldu.
Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.
Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...