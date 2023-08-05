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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yılan hikayesine dönen Cengiz Ünder transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marsilya ile görüşmeşer devam ederken bir pürüz daha çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Milli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'yla da prensipte el sıkışmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Zenit çıktı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Rus ekibinin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaştığı da öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Fransız basını da bu transfer girişimini, "Cengiz Ünder, Rusya'ya gidiyor" diyerek duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

"Cengiz Ünder için anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

"Masada farklı takımlardan teklifler var."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

"Hangi kulüple anlaşabiliriz diye piyasayı inceledik."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

"Kendisi şu anda bizimle ama teklifler var"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Marsilya, Cengiz Ünder'i 8.4 milyon Euro'ya Roma'dan almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

26 yaşındaki kanat oyuncusu Fransa'da geçirdiği iki sezonda 93 maça çıkıp, 18 gol, 12 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Geçen sezon ise oynadığı 46 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.

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