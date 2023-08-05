FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi! Taraftarı üzecek haber...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor.
Milli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'yla da prensipte el sıkışmıştı.
Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı.
Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Zenit çıktı...
Rus ekibinin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi.
Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaştığı da öne sürüldü.
Fransız basını da bu transfer girişimini, "Cengiz Ünder, Rusya'ya gidiyor" diyerek duyurdu.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cengiz Ünder için anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle"
"Masada farklı takımlardan teklifler var."
"Hangi kulüple anlaşabiliriz diye piyasayı inceledik."
"Kendisi şu anda bizimle ama teklifler var"
Marsilya, Cengiz Ünder'i 8.4 milyon Euro'ya Roma'dan almıştı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu Fransa'da geçirdiği iki sezonda 93 maça çıkıp, 18 gol, 12 asist kaydetti.
Geçen sezon ise oynadığı 46 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.