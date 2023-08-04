Haberler Fenerbahçe Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal'ın kanat oyuncusu istemesi üzerine Fenerbahçe transferde iki isme yöneldi. Söz konusu futbolculardan birisi yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dusan Tadic ile kanatlarına iki önemli takviye yaptı.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Sarı-lacivertliler bu bölgeyi daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Hedefte ise iki isim var:

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Bologna'dan Musa Barrow,

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Lyon'dan Karl Toko Ekambi...

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Sarı-lacivertliler, Ekambi'nin kulübü Lyon'la her konuda anlaşma sağladı.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Kamerunlu futbolcuya da teklif yapıldı.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Ekambi, Suudi Arabistan'dan da talipleri olduğu için Fenerbahçe'den süre istedi.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Musa Barrow'la da görüşmeler devam ediyor.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Kanat, forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Gambiyalı yıldız için İtalyan ekibi Bologna'ya yeniden teklif sunuldu.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Haziran ayındaki 5 milyon euro'luk teklif 7 milyon euro'ya çıkarıldı.

Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Ekambi ya da Barrow'dan biri Fenerbahçeli olacak.

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