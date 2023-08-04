Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti... Fenerbahçe ikisinden birini bitirecek!

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dusan Tadic ile kanatlarına iki önemli takviye yaptı.
Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dusan Tadic ile kanatlarına iki önemli takviye yaptı.
Sarı-lacivertliler bu bölgeyi daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hedefte ise iki isim var:
Bologna'dan Musa Barrow,
Lyon'dan Karl Toko Ekambi...
Sarı-lacivertliler, Ekambi'nin kulübü Lyon'la her konuda anlaşma sağladı.
Kamerunlu futbolcuya da teklif yapıldı.
Ekambi, Suudi Arabistan'dan da talipleri olduğu için Fenerbahçe'den süre istedi.
Musa Barrow'la da görüşmeler devam ediyor.
Kanat, forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Gambiyalı yıldız için İtalyan ekibi Bologna'ya yeniden teklif sunuldu.
Haziran ayındaki 5 milyon euro'luk teklif 7 milyon euro'ya çıkarıldı.
Ekambi ya da Barrow'dan biri Fenerbahçeli olacak.