FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer oluyor.
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer oluyor.
F.BAHÇE SATMAYI KABUL ETMEDİ
Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti.
TRT Spor'un haberine göre oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın sarı lacivertli yönetim bunu kabul etmedi.
İSMAİL KARTAL KAMPA GÖTÜRDÜ
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.
BORA AYDINLIK KİMDİR?
9 Mayıs 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde dünyaya gelen Bora Aydınlık, çifte vatandaşlığa sahip.
Sol kanatta oynayan oyuncu, santrfor ve on numara mevkilerinde de görev alabiliyor.
Bora Aydınlık, CAA Base Ltd menajerlik firmasına bağlı bulunuyor.