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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken takımdan ayrılan isimler de netleşiyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Bora Aydınlık, İngiltere'ye transfer oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 15:06
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer oluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

F.BAHÇE SATMAYI KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

TRT Spor'un haberine göre oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın sarı lacivertli yönetim bunu kabul etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

İSMAİL KARTAL KAMPA GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

BORA AYDINLIK KİMDİR?

9 Mayıs 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde dünyaya gelen Bora Aydınlık, çifte vatandaşlığa sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bora Aydınlık İngiltere'ye transfer oldu!

Sol kanatta oynayan oyuncu, santrfor ve on numara mevkilerinde de görev alabiliyor.

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