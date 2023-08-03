Fenerbahçe'de Zajc ve Mert Müldür imzaladı

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe önceki akşam İstanbul'a getirdiği Miha Zajc ve Mert Müldür'Le resmi sözleşmeye imza attı. Sezon sonunda mukavelesi biten Zajc ile 3 senelik sözleşme yenileyen Kanarya, İtalyan kulübü Sassuolo ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ün de 4 senelik sözleşmeye imza attığını açıkladı. İki isim de forma giyip poz verdi.

Zajc, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz" dedi. Mert ise "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftara kavuşmak için sabırsızım" dedi.