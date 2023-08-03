Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tete'yle el sıkıştı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 16:32
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:58
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! 15:50
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... 15:25
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 15:09
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Daha Eski
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 14:24
Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? 13:27
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 12:21
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 12:02
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:59