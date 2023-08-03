FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı.
Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.
TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi.
23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...