Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

İşte o açıklama...

"Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu."

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Miha Zajc, yeni sözleşme imzalanmasının ardından, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz." şeklinde konuştu.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!

Miha Zajc 3 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/eCO2j8fQuU

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 2, 2023