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Fenerbahçe'de Krunic seferi

Fenerbahçe, AC Milan’ın 29 yaşındaki yıldızı Rade Krunic için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Krunic seferi

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına gözü dikti. 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine resmi teklif sunan sarı-lacivertliler, Milano temsilcisini ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Stefano Pioli, Rade Krunic'in gönderilmesine sıcak bakmasa da Milan, Boşnak oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Sebebi de mali anlamda sıkıntıda olan İtalyan ekibinin gelir yaratmak istemesi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Milan oyuncudan 10 milyon euro bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe'nin teklifinin de 7 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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