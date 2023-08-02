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Fener karnavalı

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda 5-0’lık skorla devirdiği Zimbru’ya deplasmanda da acımadı. Yine farklı kazandı. Tadic hesabı açtı. Batshuayi 2 golle maçı garantiye aldı. İsmail Yüksek de müthiş golüyle keyifli şölene katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Fener karnavalı

Fenerbahçe sükseli transferler yaparak sezona başlamıştı. Hazırlık maçlarının ardından sezonun ilk resmi karşılaşmalarını Zimbru'ya karşı oynadı. Sarılacivertliler geçen hafta evinde ağırladığı Moldova temsilcisini 5-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı. Turu İstanbul'da geçen Kanarya'nın rövanş mücadelesi öncesinde konsantrasyon sorunu yaşamasını bekleyenler yanıldı. İrfan Can Eğribayat "Ülke puanı önemli. Sanki ilk maç berabere bitmiş gibi oynayacağız" diyerek sinyali çakmıştı.

İKİNCİ DEVREDE AÇILDI

Zimbru ilk devrede kalesinin önünde kalabalık durdu. Fenerbahçe yine de 6 şut denemesinde bulundu ancak skor perdesini açamadı. İkinci yarıda Kanarya bir açıldı bir açıldı. Dusan Tadic "doğru zamanda doğru yerde" topla buluştu. Meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ardından Michy Batshuayi iki 'golcü dokunuşuyla' fileleri havalandırdı. İsmail Yüksek uzaklardan attığı muhteşem şutla 'gol partisine' katıldı. Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

MERT HAKAN OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Sakatlanan Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş maçın seyrini değiştirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu hücumda çok etkiliydi. Şutlarıyla gol aradı. Michy Batshuayi'nin attığı ilk golde asisti yaptı. Sık sık rakip ceza sahasına koşular yaptı. Başarılı oyunuyla yine alkışı aldı.

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Kanarya, Zimbru deplasmanında yalnız kalmadı. Hem Moldova'da yaşayan vatandaşlarımız hem de Romanya'dan gelen taraftarlar kendilerine ayrılan bölümden sarı-lacivertli oyuncuları desteklediler. Taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal'a da tezahüratlar yaptılar. Kartal taraftarın bu ilgisine teşekkür etti.

İRFAN CAN ŞOV

Kanarya'nın Zimbru ile oynadığı mücadelede İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu. Bunu da çok iyi kullandı. Tecrübeli hücum oyuncusu hem şutları hem de nokta atışı paslarıyla rakip kalede sürekli tehlikeler oluşturdu. Teknik direktör İsmail Kartal da maç sonunda onu övdü.

BATSMAN YAZDI

Sarı-lacıvertlıler'ın yıldızı Michy Batshuayi ikinci yarıda adeta gol şov yaptı. Belçikalı forvet 5 dakika içinde 2 gol kaydetti. Önce Mert Hakan Yandaş'ın sonra da Bright Osayi Samuel'in asistlerinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

BÖYLE DEVAM

İsmail Kartal maç sonu şöyle konuştu: "İlk maçı kazandıktan sonra deplasmanda da kazanmak önemliydi. İkinci yarıda istediklerimizi sahaya yansıttık ve ülke puanına katkıda bulunduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Fenerbahçe katıldığı tüm kupalarda sonuna kadar gitmek için mücadele eder. Yönetim, biz, futbolcular ve camia hep birilkte hedeflere gideceğiz"

RAKİP YARIN BELLİ OLACAK

Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi yarın belli olacak. Sarılacivertliler Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı. 3. Ön eleme Turu'nda ilk karşılaşma 10 Ağustos'ta oynanacak. Turun rövanşı 17 Ağustos'ta olacak.

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