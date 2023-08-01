Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yannick Carrasco hamlesi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yannick Carrasco hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İspanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco için girişimlerde bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:02 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:28
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yannick Carrasco hamlesi!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Sassuolo'dan Mert Müldür'le anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde gözler kanat transferine çevrildi.

Cengiz Ünder, Tete, Karl Toko Ekambi gibi isimlerin yer aldığı listeye yeni bir isim daha eklendi.

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Yannick Carrasco için temaslarda bulundu.

YANNICK CARRASCO KİMDİR?

4 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Yannick Carrasco, sol ve sağ kanatta forma giymektedir. Belçikalı oyuncu kariyerinde Monaco, Atletico Marid ve Dalian Yifang takımlarında forma giydi. Profesyonel kariyeri boyunca 420 maçta 91 gol, 85 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla oynadığı 44 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Belçika Milli Takımı formasını 66 kez terleten Carrasco, 9 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor
G.Saray'ı bekleyen UEFA tehlikesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2023 SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman?
PMYO başvuru ekranı e-Devlet 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:11
Inter hazırlık maçında PSG'yi devirdi! Inter hazırlık maçında PSG'yi devirdi! 15:10
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! 15:02
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı 14:47
IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? 14:37
Olimpija - Ludogorets maçı saat kaçta? Olimpija - Ludogorets maçı saat kaçta? 14:28
Daha Eski
Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de! Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de! 13:46
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 12:54
Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Volendam - Alanyaspor maçı saat kaçta? Volendam - Alanyaspor maçı saat kaçta? 12:29
G.Saray'dan Avrupa'da 304. randevu! G.Saray'dan Avrupa'da 304. randevu! 11:31
Salernitana - Hatayspor maçı saat kaçta? Salernitana - Hatayspor maçı saat kaçta? 11:29