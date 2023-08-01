TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yannick Carrasco hamlesi!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Sassuolo'dan Mert Müldür'le anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde gözler kanat transferine çevrildi.

Cengiz Ünder, Tete, Karl Toko Ekambi gibi isimlerin yer aldığı listeye yeni bir isim daha eklendi.

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Yannick Carrasco için temaslarda bulundu.

YANNICK CARRASCO KİMDİR?

4 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Yannick Carrasco, sol ve sağ kanatta forma giymektedir. Belçikalı oyuncu kariyerinde Monaco, Atletico Marid ve Dalian Yifang takımlarında forma giydi. Profesyonel kariyeri boyunca 420 maçta 91 gol, 85 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla oynadığı 44 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Belçika Milli Takımı formasını 66 kez terleten Carrasco, 9 gol kaydetti.