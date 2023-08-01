Fenerbahçe tur için sahada! İşte Zimbru maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda üst basamağa geçmeyi evinde garantilemişti. Kanarya, sahasında 5-0 mağlup ettiği Zimbru'ya bugün deplasmanda konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi bugün de galip gelerek hem bir alışkanlık kazanmak hem de ülke puanına yardımcı olmak. Kanarya'nın hocası ilk maçın skoru 5-0 olduğu için rotasyonlu bir kadroyla sahada olacak. Deneyimli çalıştırıcı farklı oyuncularını kullanarak onların da son durumunu bu karşılaşmada test etmiş olacak.

256. MAÇ

Kanarya, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 defa boy gösterdi. 96 galibiyet elde etti. 55 maç beraberlikle sonuçlandı. 104 mücadeleden ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. 331 defa fileleri havalandırdı.

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Zimbru: Agachi, Mihai, Furtuna, Gaiu, Djou, Stefan, Dedecko, Damaşcan, Samiev, Macritchii, Alakibe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Peres, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Kent, Batshuayi