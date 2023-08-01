İsmail Kartal: Avrupa’da hayalim var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten Kartal, "Üç kulvarda yarışacağız. İlk önceliğimiz ligde şampiyonluk. Avrupa'da da hayalim var. Zor olacak ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz" dedi. Zimbru karşısına çıkacak kadroyla ilgili ise, "Djiku'yu riske etmedik. Biraz rotasyon yapacağız. Herkesi görmek istiyorum" diye konuştu.

AVANTAJ SAĞLADIK

İsmail Kartal ile basın toplantısına katılan İsmail Yüksek ise bu akşamki maçla ilgili şunları söyledi: İlk maç çok iyi konsantrasyonla başladığımız ve istediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette bir avantaj sağladık. Ama tabi futbolseverlerin bildiği üzere futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz. Yine aynı ciddiyetle başlayıp bitirceğiz ve döneceğiz."