Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Avrupa’da hayalim var

İsmail Kartal: Avrupa’da hayalim var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten Kartal, "Üç kulvarda yarışacağız. İlk önceliğimiz ligde şampiyonluk. Avrupa'da da hayalim var. Zor olacak ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz" dedi. Zimbru karşısına çıkacak kadroyla ilgili ise, "Djiku'yu riske etmedik. Biraz rotasyon yapacağız. Herkesi görmek istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
İsmail Kartal: Avrupa’da hayalim var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten Kartal, "Üç kulvarda yarışacağız. İlk önceliğimiz ligde şampiyonluk. Avrupa'da da hayalim var. Zor olacak ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz" dedi. Zimbru karşısına çıkacak kadroyla ilgili ise, "Djiku'yu riske etmedik. Biraz rotasyon yapacağız. Herkesi görmek istiyorum" diye konuştu.

AVANTAJ SAĞLADIK

İsmail Kartal ile basın toplantısına katılan İsmail Yüksek ise bu akşamki maçla ilgili şunları söyledi: İlk maç çok iyi konsantrasyonla başladığımız ve istediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette bir avantaj sağladık. Ama tabi futbolseverlerin bildiği üzere futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz. Yine aynı ciddiyetle başlayıp bitirceğiz ve döneceğiz."

DİĞER
Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman oynanacak, hangi gün?
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
Cimbom yıldız isim için teklif yükseltti!
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
TOKİ açık artırma canlı izle 2023 (42 il 182 konut)
Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?
Deprem son dakika! 1 Ağustos deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:19
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:18
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:02
Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! 00:04
70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 00:04
İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... 00:04
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:04
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 00:04
Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! 00:04
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden 00:04
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! 00:04
G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor 00:04