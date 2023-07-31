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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilier, Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan Joao Felix için kesenin ağzını açtı. Portekizli dünya yıldızını kadrosuna katmak isteyen Kanarya, kesenin ağzını açtı. Felix için dev bir transfer bütçesi ayrıldı. İşte operasyonunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Patron bu kez çıldırdı... Wilfried Zaha'da Galatasaray'dan yılın çalımını yiyen ve taraftarlarından büyük tepki gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinden rövanşı almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Galatasaray'a unutulmayacak bir çalım atmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinde Cimbom'un listesinin ilk sıralarında yer alan Joao Felix var.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Başkan Ali Koç'un kurmaylarına 'tüm şartları zorlayın' dediği Portekizli için ayrılan bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

KESENİN AĞZI AÇILDI
Öğrenilen bilgilere göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Transferi sonuçlandırmak isteyen yönetim, İspanyol devi Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Görüşmelere başlayan Kanarya, Madrid ekibine 5 milyon euro kiralama bedeli önerdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Felix için 25 milyon euro da zorunlu satın alma şartı sunan sarı-lacivertliler, sözleşmeye ayrıca başarı bonusları da ekledi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Santrfor, forvet arkası ve kanat oynayabilen Portekizliye ise 10 milyon euro net ücret önerildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Yılın bombasını patlatmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'in kararını beklemeye geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

CHELSEA'DE OLMADI
Geçen sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçiren Felix, 20 maçta 4 kez gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

İngilizler, performansını beğenmediği için Felix'in satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

72 GOL 35 ASİST
Felix, 23 yaşında olmasına rağmen kariyeri boyunca 238 maça çıktı ve 72 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Atletico'da ise 131 maçta 34 gol, 18 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

FELİX'İN ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Felix'i satacağını ancak oyuncunun tercihinin ise 5 büyük ligden biri olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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