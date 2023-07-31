Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Zaha'nın rövanşı Joao Felix

Patron bu kez çıldırdı... Wilfried Zaha'da Galatasaray'dan yılın çalımını yiyen ve taraftarlarından büyük tepki gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinden rövanşı almak için kolları sıvadı.
Patron bu kez çıldırdı... Wilfried Zaha'da Galatasaray'dan yılın çalımını yiyen ve taraftarlarından büyük tepki gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinden rövanşı almak için kolları sıvadı.
Galatasaray'a unutulmayacak bir çalım atmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinde Cimbom'un listesinin ilk sıralarında yer alan Joao Felix var.
Başkan Ali Koç'un kurmaylarına 'tüm şartları zorlayın' dediği Portekizli için ayrılan bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten...