Haberler Fenerbahçe Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia yakın zamanda Brezilya ekibi Internacional'in yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu yeni takımında ise Fenerbahçe günlerini mumla arıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00
Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon ligi 2. sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Sarı-lacivertlilerin ligde Galatasaray ile sezon sonuna kadar süren şampiyonluk yarışında yer almasında en büyük pay sahibi olan isimlerden birisi de Enner Valencia oldu.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Yıldız futbolcu geçen sezon sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış almıştı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Valencia Kanarya'da geride kalan sezon 51 karşılaşmaya çıkmış ve sarı lacivertli takıma 33 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Futbolcunun bu performansının ardından sezon sonu Fenerbahçe'deki geleceği büyük merak konusu haline gelmişti.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Bu transfer Brezilya ekibinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Fakat Valencia için Internacional kariyeri hiç istenilen gibi başlamadı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Ekvadorlu yıldız, yeni takımında Fenerbahçe'deki günlerini mumla arıyor.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

33 yaşındaki santrfor, Brezilya ekibiyle çıktığı 4 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

307 dakika sahada kalan futbolcu, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Enner Valencia'nın bu performansı Internacional camiasında da büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Bu anlamda Ekvadorlu oyuncunun ileriki zamanlarda nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline geldi.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Ana mevkisi santrfor olan Enner Valencia çok yönlü bir isim.

Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Futbolcu sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada görev alabiliyor.

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