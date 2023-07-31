Internacional'e transfer olan Enner Valencia Fenerbahçe günlerini mumla arıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon ligi 2. sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon ligi 2. sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin ligde Galatasaray ile sezon sonuna kadar süren şampiyonluk yarışında yer almasında en büyük pay sahibi olan isimlerden birisi de Enner Valencia oldu.
Yıldız futbolcu geçen sezon sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış almıştı.
Valencia Kanarya'da geride kalan sezon 51 karşılaşmaya çıkmış ve sarı lacivertli takıma 33 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı.
Futbolcunun bu performansının ardından sezon sonu Fenerbahçe'deki geleceği büyük merak konusu haline gelmişti.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu.
Bu transfer Brezilya ekibinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.
Fakat Valencia için Internacional kariyeri hiç istenilen gibi başlamadı.
Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Ekvadorlu yıldız, yeni takımında Fenerbahçe'deki günlerini mumla arıyor.
33 yaşındaki santrfor, Brezilya ekibiyle çıktığı 4 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı.
307 dakika sahada kalan futbolcu, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.
Enner Valencia'nın bu performansı Internacional camiasında da büyük hayal kırıklığı oluşturdu.
Bu anlamda Ekvadorlu oyuncunun ileriki zamanlarda nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline geldi.
Ana mevkisi santrfor olan Enner Valencia çok yönlü bir isim.
Futbolcu sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada görev alabiliyor.