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Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir Nicolas Dominguez ile yakından ilgilendiği biliniyor. Son olarak ise sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın transferinde beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:15
Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Kanarya, yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde önümüzdeki sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Bu anlamda sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmalarında ince elenip sık dokuluyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe'de bu doğrultuda kadroya pek çok önemli isim katıldı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Yapılan transferler futbol dünyasının da oldukça ilgisini çekti.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Kanarya'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündemde yer alan isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Sarı-lacivertlilerin Bologna formasını terleten 25 yaşındaki merkez orta sahayı ısrarla istediği biliniyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Son olarak ise futbolcuyla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde rakibinin Fiorentina olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Haberde; Arjantinli orta sahanın Fiorentina'nın teklifini değerlendirdiği için sarı-lacivertlilerden süre talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe, Dominguez için Bologna'ya 15 milyon euro bonservis önermişti.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada dört gözle takip ediliyor.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dominguez, futbola Arjantin'in Velez takımının altyapısında başladı. Ardından Velez'in A takımına yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Futbolcunun Avrupa serüveni ise 2019 yazında Bologna'ya transfer olmasıyla başladı.

Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Ana mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu, önlibero pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.

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