Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Kanarya, yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde önümüzdeki sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmalarında ince elenip sık dokuluyor.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda kadroya pek çok önemli isim katıldı.
Yapılan transferler futbol dünyasının da oldukça ilgisini çekti.
Kanarya'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündemde yer alan isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez.
Sarı-lacivertlilerin Bologna formasını terleten 25 yaşındaki merkez orta sahayı ısrarla istediği biliniyor.
Son olarak ise futbolcuyla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde rakibinin Fiorentina olduğunu duyurdu.
Haberde; Arjantinli orta sahanın Fiorentina'nın teklifini değerlendirdiği için sarı-lacivertlilerden süre talep ettiği vurgulandı.
Fenerbahçe, Dominguez için Bologna'ya 15 milyon euro bonservis önermişti.
Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada dört gözle takip ediliyor.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dominguez, futbola Arjantin'in Velez takımının altyapısında başladı. Ardından Velez'in A takımına yükselmeyi başardı.
Futbolcunun Avrupa serüveni ise 2019 yazında Bologna'ya transfer olmasıyla başladı.
Ana mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu, önlibero pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.