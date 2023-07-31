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Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Son dakika spor haberi: Bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyona tam gaz gaz devam ediliyor. Son olarak Mert Müldür ve Miha Zajc'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde gözler yeniden ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlere veda etmeye hazırlanan yönetim, bu oyunculardan dev bir gelir etmeyi amaçlıyor. İşte o futbolcular ve dev operasyonun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:14
Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile kasasını dolduracak.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Ciddi bir kazanç elde eden sarı-lacivertlilerin dev operasyonu Arda Güler ile sınırlı kalmadı.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Kanarya, genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha'yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Fenerbahçe, Hoffenheim'e gönderilen Macar stoperin bonservisi için 12.3 milyon Euro'yu kasaya koydu.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Braga formasını giyecek olan Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın bonservisinden ise 4 milyon Euro elde edildi.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

70 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR!
Böylece sattığı 4 oyuncu için 52.8 milyon Euro gibi rekor bir gelir elde eden Fenerbahçe'nin hedefi bu rakamı en az 70 milyon Euro seviyelerine çıkarmak.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, tarihe geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, imza attırdığı yıldızlarla adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Djiku, Umut Nayir ve Zajc gibi isimleri kadrosuna katan Kanarya, hamlelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Kaleci, sağ kanat ve orta saha bölgeleri için hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam edecek.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Kadroda oluşan şişkinliği gidermek isteyen yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncularla vedalaşacak.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Fenerbahçe'nin ayrılacak oyunculardan hedeflediği gelirleri etmesi durumunda bu sezon elde edilecek gelir tarihi bir seviyeye ulaşacak.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Sarı-lacivertlilerde mevcut kadrodan 7 futbolcu, İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Hürriyet'in haberine göre; Tüm bu oyuncuların istenilen rakamlara satılması durumunda 70 milyon Euro barajının da aşılması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'de ayrılması beklenen o isimler...

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Wilian Arao

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Diego Rossi

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Joao Pedro

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Batshuayi

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Altay Bayındır

Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Gustavo Henrique

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