Fenerbahçe'den 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...

Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile kasasını dolduracak.
Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile kasasını dolduracak.
Ciddi bir kazanç elde eden sarı-lacivertlilerin dev operasyonu Arda Güler ile sınırlı kalmadı.
Kanarya, genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha'yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.
Fenerbahçe, Hoffenheim'e gönderilen Macar stoperin bonservisi için 12.3 milyon Euro'yu kasaya koydu.
Braga formasını giyecek olan Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın bonservisinden ise 4 milyon Euro elde edildi.
70 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR!
Böylece sattığı 4 oyuncu için 52.8 milyon Euro gibi rekor bir gelir elde eden Fenerbahçe'nin hedefi bu rakamı en az 70 milyon Euro seviyelerine çıkarmak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, tarihe geçmeyi planlıyor.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, imza attırdığı yıldızlarla adından söz ettirdi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Djiku, Umut Nayir ve Zajc gibi isimleri kadrosuna katan Kanarya, hamlelerine devam ediyor.
Kaleci, sağ kanat ve orta saha bölgeleri için hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam edecek.
Kadroda oluşan şişkinliği gidermek isteyen yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncularla vedalaşacak.
Fenerbahçe'nin ayrılacak oyunculardan hedeflediği gelirleri etmesi durumunda bu sezon elde edilecek gelir tarihi bir seviyeye ulaşacak.
Sarı-lacivertlilerde mevcut kadrodan 7 futbolcu, İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Tüm bu oyuncuların istenilen rakamlara satılması durumunda 70 milyon Euro barajının da aşılması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'de ayrılması beklenen o isimler...
Nazım Sangare