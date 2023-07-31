Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
Kanarya, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızlar olmak üzere pek çok takviye gerçekleştirdi.
Eksik görülen mevkileri güçlendirmek için hummalı bir çalışma içerisine giren yönetim, bir transferi daha bitirdi.
MERT MÜLDÜR'DE İŞLEM TAMAM
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Mert Müldür ile her konuda anlaştığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin Mert Müldür transferi için İtalyan ekibine 3.5 milyon Euro + bonuslar ödeyeceği belirtildi.
Kanarya'nın 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Mert'in gün içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Mert Müldür kariyerinde 197 maçta forma giydi.
Milli futbolcu, 9 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.