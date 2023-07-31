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Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatıyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun gün içerisinde İstanbul'a geleceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:18
Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Kanarya, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızlar olmak üzere pek çok takviye gerçekleştirdi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Eksik görülen mevkileri güçlendirmek için hummalı bir çalışma içerisine giren yönetim, bir transferi daha bitirdi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

MERT MÜLDÜR'DE İŞLEM TAMAM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Mert Müldür ile her konuda anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerin Mert Müldür transferi için İtalyan ekibine 3.5 milyon Euro + bonuslar ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Kanarya'nın 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Mert'in gün içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Mert Müldür kariyerinde 197 maçta forma giydi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Milli futbolcu, 9 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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