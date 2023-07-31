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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz Ünder ve Livakovic...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu. Camiaya yakışan bir oyun oynamak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, sahadan en iyi sonuçla ayrılmayı amaçladıklarını ifade etti. Öte yandan transferle ilgili konuşan Kartal, Cengiz Ünder ve Livakovic sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz Ünder ve Livakovic...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık."

"Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz."

"DJIKU'NUN SAKATLIĞI VAR"

"Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim."

CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC TRANSFERİ

"Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, Bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza sormak lazım. Herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz bu konuda.

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