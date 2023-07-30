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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Nicolas Dominguez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin mutlak kadrosuna katmak istediği futbolcu için transfer teklifini güncellediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 19:19
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansıma hayran kaldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Kurmaylar ise diğer yandan transferde vites yükseltiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Fenerbahçe, uzun zamandır Bologna forması giyen Nicolas Dominguez ile ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Sarı-lacivertli ekip yıldız ismi kadrosuna dahil edip orta sahasını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Kurmaylar, İtalyan ekibine 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Ancak Bologna, bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

İtalyanlar 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarı bir pay istemişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Yönetim, pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Ayrıca sarı-lacivertliler oyuncuya ise yıllık 2.7 milyon euro ve 4 senelik sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, Corriere di Bologna'dan derlediği habere göre Fenerbahçe futbolcu için teklifini güncelledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Habere göre yönetim bonservis teklifini bonuslarla birlikte teklifini 15 milyon euroya yükseltti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Ayrıca Dominguez'e yapılan teklif 3 milyon euroya yükseltildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Kurmaylar, Arjantinli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Nicolas Dominguez son olarak Moncao ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Dominguez'in sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Aslı mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu ön liberoda forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

1.79'luk futbolcu Velez Sarsfield altyapısından yetişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Dominguez kariyerinde toplam 193 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Bu mücadelelerde 14 gol ve 13 asiste imza attı.

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