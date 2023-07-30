TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Nicolas Dominguez için gemileri yaktı! İşte yapılan yeni teklif

Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansıma hayran kaldı.
Özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent dikkat çeken isimler oldu.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.
Kanarya, adını üst tura yazdırmak için antrenmanlarına devam ediyor.
Kurmaylar ise diğer yandan transferde vites yükseltiyor.
Fenerbahçe, uzun zamandır Bologna forması giyen Nicolas Dominguez ile ilgileniyordu.
Sarı-lacivertli ekip yıldız ismi kadrosuna dahil edip orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Kurmaylar, İtalyan ekibine 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.
Ancak Bologna, bu teklifi reddetti.
İtalyanlar 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarı bir pay istemişti.
Yönetim, pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Ayrıca sarı-lacivertliler oyuncuya ise yıllık 2.7 milyon euro ve 4 senelik sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyordu.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, Corriere di Bologna'dan derlediği habere göre Fenerbahçe futbolcu için teklifini güncelledi.
Habere göre yönetim bonservis teklifini bonuslarla birlikte teklifini 15 milyon euroya yükseltti.
Ayrıca Dominguez'e yapılan teklif 3 milyon euroya yükseltildi.
Kurmaylar, Arjantinli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Nicolas Dominguez son olarak Moncao ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika sahada kaldı.
Dominguez'in sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
Aslı mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu ön liberoda forma giyiyor.
1.79'luk futbolcu Velez Sarsfield altyapısından yetişti.
Dominguez kariyerinde toplam 193 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 14 gol ve 13 asiste imza attı.