Tete çok yüksek uçtu

Sarı lacivertlilerin İstanbul'a getirip görüşme gerçekleştirdiği Tete, 6 milyon euro maaş talep etti. Fenerbahçe ise Brezilyalıya 3.5 milyon euro artı bonus içeren paket sundu. Bodrum'da tatil yapan Tete, teklifleri de değerlendirip kararını verecek.
Sarı lacivertlilerin İstanbul'a getirip görüşme gerçekleştirdiği Tete, 6 milyon euro maaş talep etti. Fenerbahçe ise Brezilyalıya 3.5 milyon euro artı bonus içeren paket sundu. Bodrum'da tatil yapan Tete, teklifleri de değerlendirip kararını verecek.