Tadic: Her dine saygılıyım

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı olaya açıklık getirdi: "Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Orkun'la ikili mücadele oldu. Yere düştü. Normal bir tartışma yaşadık ve ona "Çimin tadı nasıldı" diye sordum. Konu tamamen buydu. Maçtan sonra da kendisi önemli bir konu olmadığını söyledi."
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı olaya açıklık getirdi: "Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Orkun'la ikili mücadele oldu. Yere düştü. Normal bir tartışma yaşadık ve ona "Çimin tadı nasıldı" diye sordum. Konu tamamen buydu. Maçtan sonra da kendisi önemli bir konu olmadığını söyledi."