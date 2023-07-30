Kaleci haftası

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi önümüzdeki hafta içinde belli olacak. Yönetim, Dominik Livakovic için son bir hamle yapacak ve Hırvat eldivenin durumunu netleştirecek. Eğer Livakovic'te sorun çıkarsa sarı-lacivertliler, listedeki diğer isimlere yönelecek. Livakovic'ten sonra ikinci sıradaki isim ise; M.United'dan ayrılan David De Gea...
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi önümüzdeki hafta içinde belli olacak. Yönetim, Dominik Livakovic için son bir hamle yapacak ve Hırvat eldivenin durumunu netleştirecek. Eğer Livakovic'te sorun çıkarsa sarı-lacivertliler, listedeki diğer isimlere yönelecek. Livakovic'ten sonra ikinci sıradaki isim ise; M.United'dan ayrılan David De Gea...