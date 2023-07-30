FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.
İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.
Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.
Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.
Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı.
Merih'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...