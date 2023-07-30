Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız isim kadro dışı kaldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 07:52
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı...

Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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