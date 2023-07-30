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Alternatif Ekambi

Kanarya, Tete'den olumsuz yanıt alması halinde Lyon'dan Ekambi'yi renklerine bağlayacak. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ekambi'yi B planı olarak belirlediğini ve oyuncuyla prensip olarak anlaştığını yazdı. Lyon'la sözleşmesi 2024'te bitecek olan Ekambi, geçen sezonu Rennes'de kiralık geçirmiş ve 19 maçta, 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Alternatif Ekambi
Kanarya, Tete'den olumsuz yanıt alması halinde Lyon'dan Ekambi'yi renklerine bağlayacak. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ekambi'yi B planı olarak belirlediğini ve oyuncuyla prensip olarak anlaştığını yazdı. Lyon'la sözleşmesi 2024'te bitecek olan Ekambi, geçen sezonu Rennes'de kiralık geçirmiş ve 19 maçta, 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
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