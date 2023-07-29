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Fenerbahçe Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:33
Fenerbahçe Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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