FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Geçen sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya alınan ancak Jorge Jesus tarafından pek tercih edilmeyen Jayden Oosterwolde, takımdan ayrılabilir.
Geçen sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya alınan ancak Jorge Jesus tarafından pek tercih edilmeyen Jayden Oosterwolde, takımdan ayrılabilir.
Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun üstünü İsmail Kartal da çizdi.
Tecrübeli çalıştırıcının, teklif gelmesi halinde Hollandalı sol bekin satışına onay vereceği belirtildi.
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'de toplamda 5 maçta oynadı.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro...