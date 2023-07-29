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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Jayden Oosterwolde, teknik direktör İsmail Kartal'dan geçer not alamadı. Oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Geçen sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya alınan ancak Jorge Jesus tarafından pek tercih edilmeyen Jayden Oosterwolde, takımdan ayrılabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun üstünü İsmail Kartal da çizdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Tecrübeli çalıştırıcının, teklif gelmesi halinde Hollandalı sol bekin satışına onay vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'de toplamda 5 maçta oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin bileti kesildi!

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

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