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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:52
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Belçika basınında yer alan haberlerde; golcü oyuncunun mutsuz olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Tecrübeli oyuncu, Zimbru maçı sonrasında İsmail Yüksek'in tüm çabalarına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş ve tribünleri selamlamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 33 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.

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