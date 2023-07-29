FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
Belçika basınında yer alan haberlerde; golcü oyuncunun mutsuz olduğuna vurgu yapıldı.
Tecrübeli oyuncu, Zimbru maçı sonrasında İsmail Yüksek'in tüm çabalarına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş ve tribünleri selamlamamıştı.
Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 33 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...