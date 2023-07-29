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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç, kulüp üyeliğinde 40. yılını dolduran İsmail Kartal'a plaket takdim etti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Toplantısı'nda teknik direktör İsmail Kartal'a kulüpteki 40. yılı nedeniyle plaket takdim etti.

İsmail Kartal takdim sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım.

"TÜM KUPALARA ADAYIZ"

Zor günler geçirdik. Biz birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bölemediler. Birlik olunca neler yapacağımızı herkese gösterdik. Ben ve oyuncularım gece gündüz çalışıyoruz. Bu sezon bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız.

"ÇUBUKLUYU GİYEN EN İYİ FUTBOLCUDUR"

Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız, biz bir aileysek geçmişteki kırgınlıkları bırakmalıyız. Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Çubukluyla sahaya çıkan takım, en iyi takımdır.

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