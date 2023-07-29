Cengiz gün sayıyor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için geri sayıma geçti... Milli futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'yla ise son detayları görüşüyor. İki kulüp arasındaki son pürüzler giderildiği an 26 yaşındaki sağ kanat, İstanbul'a gelecek ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. Fransız basını, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin Marsilya'ya 12-13 milyon Euro arasında bonservis ödeyeceğini duyurdu.

Bu ödemenin 8 milyon Euro'su bonservis, kalan kısmı ise bonuslar şeklinde olacak. Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'e ise yıllık 40 milyon TL'nin üzerinde maaş vereceği de gelen bilgiler arasında... 2017'de Başakşehir'den İtalyan devi Roma'ya giden Cengiz Ünder, 2020 yılında ise İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanmıştı. 26 yaşındaki milli yıldız, 2021'den bu yana ise Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'da forma giyiyordu.

57 GOL ATTI

Kariyerinde 301 maça çıkan Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 19 bin 273 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu süre içinde 57 kez ağları sarsıp, 43 de asist yaptı.

Marsilya, 2021'de 500 bin euro bedelle kiraladığı Cengiz Ünder'in bonservisini 2022 yaz trasfer döneminde 8 milyon 400 bin euro'ya aldı.