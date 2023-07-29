Ali Koç'tan Jorge Jesus'a eleştiri!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun temmuz ayı olağan toplantısında konuştu. İşte o açıklamalar:

KOÇ'TAN JESUS AÇIKLAMASI: BİZİM KISMETİMİZ

Şampiyonluk özlemimiz 9 yıla ulaştı. Normal şartlarda geçen sezon başarısız değildir. Puan ortalamamız, Avrupa'da sergilediğimiz performans ortada. Düşme hattındaki takımlara kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar ve derbi karnesinde başarısızdık. Bizim şansımız da yaver gitmiyor. Hayatında 3'lü oynamamış hocamız (Jorge Jesus), 3'lü oynamaya başladı. Bizim kısmetimiz.

"JESUS 'BENİ ANLAMIYORSUNUZ' DEDİ"

Jesus ile ilk görüşmede 3'lü oynatıp oynatmadığını sormuştuk. 'Ben 3'lü oynatmam' demişti. Sonra en önemli maçlara 3'lü çıktı. 'Neden böyle oynuyorsun?' diye sorduk. 'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynamıyorum' dedi.

"2-3 TRANSFER DAHA OLACAK"

Bir transfer yapıyoruz, şampiyon olduk gibi seviniyoruz. Bir maçta kaybediyoruz veya gazetede bir haber çıkıyor, karalar bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, göklere çıkarıldık. 'Ayağınıza taş değmesin' yazmış, yukarıdaki mesajlara çıkıyorum, bambaşka mesajlar...

İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta atışımız olacak. Onları da önümüzdeki haftalarda halledeceğiz. Şu ana kadar iyi bir gidişat var.

"HEMEN HAVALARA UÇUYORUZ"

Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz.

"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARIMIZDA YILDIZSIZ FORMAMIZLA OYNAYACAĞIZ"

5 yıldızlı armamızın olduğu formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu karar almamızın sebebi; TFF'ye yaptığımız başvurunun üzerinden uzun bir sürenin geçmesiydi. Kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktı, Zimbru maçına 5 yıldızlı formayla çıktık. TFF tarafından komisyon kurulmamış olsaydı sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. Bunun puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezası var. Geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız.

AZİZ YILDIRIM'A CANLI YAYIN DAVETİ

Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sağdık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız.