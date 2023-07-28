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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Tete atağı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi elinde olan 23 yaşındaki Tete'yi bitiriyor. Sarı-lacivertli yönetimin transferde büyük mesafe katettiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 16:34 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 16:40
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Tete atağı!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha sona geldi.

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi elinde olan 23 yaşındaki Tete'yi bitiriyor. Sarı-lacivertli yönetimin transferde büyük mesafe katettiği bildirildi.

Kariyerinde toplamda 152 karşılaşmada görev alan Tete, 40 gol atarken 25 de asist yaptı.

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı. Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

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