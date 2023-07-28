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Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldurdu!

Tadic, Kent, Djiku, Szymanski ve Dzeko’nun Zimbru karşısındaki performansları, Fenerbahçeli taraftarları mest etti. Oynanan oyun da yeni sezon öncesi çok büyük umut verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldurdu!

Fenerbahçe, Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru'ya Kadıköy'ü adeta dar etti. Oynanan oyun tribünleri mest ederken, 5 yeni transfer de ilk kez sarı- lacivertli formayla resmi maça çıktı. Bu oyuncular ise performanslarıyla alkış aldı. TADİC: Liderliği, oyun görüşü ve attığı paslarla taraftarları büyüledi.

Dzeko: Takımı saha içinde orkestra şefi gibi yönetti. Hava hakimiyeti, tecrübesi ve oyun aklıyla dikkat çekti.

Kent: 'Ben bu forma için savaşırım' mesajını verdi. Performansı herkesi mest etti.

Szymanski: Arkadaşlarına servisleri, oyun görüşü üst düzeydeydi. Kalitesini ilk maçtan gösterdi.

Djiku: Derinlemesine pasları, savunmadaki pozisyon alışı ve fiziğiyle ön plana çıktı. Becao ile daha iyi olacaktır.

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