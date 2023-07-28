Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldurdu!

Fenerbahçe, Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru'ya Kadıköy'ü adeta dar etti. Oynanan oyun tribünleri mest ederken, 5 yeni transfer de ilk kez sarı- lacivertli formayla resmi maça çıktı. Bu oyuncular ise performanslarıyla alkış aldı. TADİC: Liderliği, oyun görüşü ve attığı paslarla taraftarları büyüledi.

Dzeko: Takımı saha içinde orkestra şefi gibi yönetti. Hava hakimiyeti, tecrübesi ve oyun aklıyla dikkat çekti.

Kent: 'Ben bu forma için savaşırım' mesajını verdi. Performansı herkesi mest etti.

Szymanski: Arkadaşlarına servisleri, oyun görüşü üst düzeydeydi. Kalitesini ilk maçtan gösterdi.

Djiku: Derinlemesine pasları, savunmadaki pozisyon alışı ve fiziğiyle ön plana çıktı. Becao ile daha iyi olacaktır.