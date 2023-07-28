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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı savunmacısı Luan Peres'e sürpriz bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 09:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Fenerbahçe'ye geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro'ya transfer olan Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Peres'in takımdan ayrılması bekleniyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Fenerbahçe formasıyla toplamda 20 karşılaşmada görev alan Luan Peres, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Peres'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

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