FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres için ayrılık vakti! Talibi çıktı

Fenerbahçe'ye geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro'ya transfer olan Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamamıştı.
Fenerbahçe'ye geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro'ya transfer olan Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamamıştı.
İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu.
Peres'in takımdan ayrılması bekleniyor...
Fenerbahçe formasıyla toplamda 20 karşılaşmada görev alan Luan Peres, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Peres'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.
Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.
1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...