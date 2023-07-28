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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de bir imza daha yolda... Sarı-lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder ve kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 21:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına devam eden yönetimin hedeflerinden biri de kanat transferi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı.

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