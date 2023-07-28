FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cengiz Ünder imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.
Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına devam eden yönetimin hedeflerinden biri de kanat transferi...
Gündeme alınan Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi sonrası alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu.
Sarı-lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini bitiriyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Marsilya ile prensip anlaşması sağladı.
Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı.
Milli yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.